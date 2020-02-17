Азербайджанский футбольный специалист Игорь Пономарев прокомментировал изданию «Азериспорт» переход форварда Рамиля Шейдаева в «Сабах».

«Конечно для Шейдаева это шаг назад. Но в тоже время и что одно из главных, у него будет игровая практика. А для футболиста это очень важно. И еще, что очень важно для нападающего, чтобы он начал забивать. Начнет забивать легче будет найти клуб в какой-нибудь хорошей лиге в Европе. Габариты у него есть, работоспособность есть, только надо начать забивать и все будет хорошо. Удачи ему!», — заявил Пономарев.

Minval.az