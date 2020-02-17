Кабинет министров внес изменения в Правила приема студентов в вузы Азербайджанской республики.

Как сообщает АПА, согласно правилам, абитуриенты, сдающие вступительный экзамен на русском языке, должны пройти также отдельный экзамен по предмету Азербайджанский язык (государственный язык). На экзамене абитуриенту дают 30 заданий. На данном экзамене абитуриент может набрать максимум 30 баллов.

До сих пор продолжительность экзамена составляла 45 минут.

Согласно изменениям, это время продлено до 1 часа 30 минут.

Отметим, что по результатам экзамена студенту выставляется оценка «зачтено» и «не зачтено». Абитуриенты, получившие оценку «зачтено» допускаются к вступительным экзаменам (выбору специальностей) в течение двух учебных лет (текущем и следующем).

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