В Государственном таможенном комитете прошло оперативное совещание. В мероприятии, которое прошло под руководством председателя ГТК, генерал-полковника таможенной службы Сафара Мехтиева, приняли участие заместители председателя Госкомитета, начальники управлений.

Как говорится в сообщении госкомитета, в ходе совещания были обсуждены меры в направлении исполнения поручений президента Ильхама Алиева, в том числе повышение уровня службы, реорганизация деятельности таможенно-пропускных пунктов в соответствии с современными требованиями.

Председатель ГТК Сафар Мехтиев рассказал о проведенной в 2019 году работе в направлении приведения деятельности таможенных органов в соответствие с современными нормами, а также отметил вклад таможенников в повышение экспортных, транзитных и логистических возможностей страны. Он также подчеркнул важность усиления мер по борьбе с контрабандой.

Сафар Мехтиев рассказал о задачах в 2020 году в направлении повышения эффективности организации работы таможенных органов. Он также отметил, что в это году будет уделено особое внимание мерам по искоренению теневой экономики, повышению прозрачности, ускорению процесса прохождения таможни и оформления, благодаря внедрению информационных технологий.

Председатель Комитета рассказал о профилактических мерах, которые принимаются в таможенно-пропускных пунктах в связи с недавней вспышкой коронавируса в Китае, а также дал конкретные поручения по усилению контрольных мер.

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