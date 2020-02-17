На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изучила 385 видеокадров по 179 участкам 68 окружных избирательных комиссий.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.

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