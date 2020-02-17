На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изучила 385 видеокадров по 179 участкам 68 окружных избирательных комиссий.
Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.
На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изучила 385 видеокадров по 179 участкам 68 окружных избирательных комиссий.
Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.
Дата: 2020/02/17 17:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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