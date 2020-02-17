Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 18 февраля совершит визит в Саудовскую Аравию.

Как сообщили АПА в УМК, в рамках визита председатель УМК примет участие в 21-й сессии Совета директоров Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога.

В ходе выступления на сессии, председатель УМК, который является одним из девяти членов Совета директоров, проинформирует членов Совета о крупной международной конференции, которая состоится осенью 2020 года в Венгрии при организационной поддержке Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества при Управлении мусульман Кавказа.

На сессии Совета директоров, состоящей из представителей ведущих религиозных конфессий мира, А.Пашазаде примет участие в обсуждении важных событий международного и регионального значения.

В рамках визита в Саудовскую Аравию запланированы встречи А.Пашазаде с официальными лицами королевства.

Minval.az