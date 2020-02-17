Начался процесс изучения общественного мнения по новым или усовершенствованным учебникам и методическим пособиям для I, V и IX классов государственных общеобразовательных учреждений страны на 2020-2021 учебный год. С этой целью проекты размещены на сайте www.trims.edu.az в разделе «Общественные обсуждения». В ближайшее время все проекты будут размещены на сайте, передает АПА.

Как сообщили в Министерстве образования, посетив сайт, можно ознакомиться с содержанием проектов, размещенных в разделе, написать замечания и предложения в специально выделенной графе. Замечания и предложения можно также отправить на электронную почту [email protected]

Министерство образования приглашает работников образования, родителей, соответствующие государственные учреждения, различные общественные объединения и все заинтересованные стороны высказать свои мнения, замечания и предложения по проектам комплектов учебников, вынесенных на обсуждение.

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