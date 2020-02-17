Новые автобусы марки «Isuzu Novociti» появятся на регулярном маршруте №111, функционирующем в поселке Локбатан, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно информации, компанией ООО «BMX» были заменены четыре автобуса из эксплуатируемых в настоящее время на данной линии.

«Продолжаются мероприятия по замене других автобусов. В ближайшее время на линию планируется вывести еще десять новых автобусов той же модели», — сказали в БТА.

Было отмечено, что новыми автобусами смогут с комфортом пользоваться также люди с инвалидностью, пассажиры с детскими колясками. Для этого в автобусах установлены специальные механизмы.

Отметим, что работы по обновлению автобусного парка в целях модернизации системы общественного транспорта столицы продолжаются.

Minval.az