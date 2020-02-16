В Баку вновь сошел оползень.
Как передает АПА, стихия зафиксирована по адресу: Сабаильский район, поселок Бадамдар, 3-й массив, дом 179 С.
В результате оползня поврежден один дом, также сошедшие пласты грунта закрыли проезжую часть на дороге.
В Баку вновь сошел оползень.
Как передает АПА, стихия зафиксирована по адресу: Сабаильский район, поселок Бадамдар, 3-й массив, дом 179 С.
В результате оползня поврежден один дом, также сошедшие пласты грунта закрыли проезжую часть на дороге.
Дата: 2020/02/16 20:54
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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