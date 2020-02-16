16 февраля, около 15 часов группа лиц, несмотря на официальное предупреждение, предприняла попытку собраться перед зданием Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба Главного управления полиции города Баку.

Данная попытка была пресечена со стороны сотрудников правоохранительных органов, участники несанкционированной акции были удалены с территории.

Согласно сообщению, в ходе пресечения несанкционированной акции серьезных нарушений зарегистрировано не было, никто не задержан и не пострадал.

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