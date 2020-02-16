«Информация о задержании сегодня полицией в преддверии незаконной акции, запланированной на 15:00, председателя РЕАЛ Ильгара Мамедова, лидера движения D18 Руслана Иззятли и других активистов, не соответствует действительности, так как до настоящего времени никто не был доставлен в управления и отделы полиции столицы».

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана Эхсан Захидов.

«Возможно, что во время профилактических мероприятий кто-то был вывезен с территории сотрудниками полиции. Это не должно означать, что их задержали. Отметим, что вчера сообщалось, что если будет предпринята попытка провести митинг или шествие в месте, не согласованном с Исполнительной властью города Баку, будет считаться незаконной акцией, в результате чего будут приняты все необходимые меры для пресечения», — подчеркнул глава пресс-службы МВД.

Minval.az