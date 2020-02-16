Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 17 февраля.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в первый день недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Тем не менее, утром есть вероятность тумана в некоторых местах и проливного дождя.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление на 775 мм выше нормы.

Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, а днем 60-70%.

Minval.az