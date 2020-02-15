«Самочувствие Аяза Муталлибова очень хорошее, он живет в Баку. Возможно, армянская сторона не знает этого. Он недавно и несколько раз говорил о том, что никогда не говорил, что Ходжалинский геноцид организовали азербайджанцы».

Об этом на панельных обсуждениях по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства назвал это «фейком»: «Это выдумали некоторые армянские журналисты, работающие в России, и опубликовали в российской прессе. Но он никогда этого не говорил. Это правда. Все знают, кто совершил геноцид в Ходжалы. Это были местные армяне, армяне из Армении и армяне из диаспоры. Их имена знают все. Об этом написано много книг и международных статей. Поэтому говорить о том, что сами азербайджанцы зверски убили 63 азербайджанских детей, 100 азербайджанских женщин и говорить о том, что пропали без вести 1000 человек – это верх цинизма».

Minval.az