Подразделения вооруженных сил Армении, используя, снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Беркабер Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гызылгаджылы Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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