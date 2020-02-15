В субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прошли обсуждения между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
В субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прошли обсуждения между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Дата: 2020/02/15 23:41
Раздел: Азербайджан, Фото
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