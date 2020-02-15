Все лидеры Армении старались различными путями сохранить статус-кво. Об этом в рамках панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«На оккупированных территориях более 80% военнослужащих это армянские военные. Они считают, что смогут навсегда удержать эти территории. Никогда!», — добавил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев подчеркнул, что премьер-министр Никол Пашинян признал факт военной оккупации, заявив, что его собственный сын служит на оккупированных землях Азербайджана в рядах вооруженных сил Армении.

Minval.az