Международное сообщество должно усилить давление на Армению для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Международное сообщество должно усилить давление на Армению. Оно (международное сообщество – ред.) должно объяснить Армении, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. Никто не признает это незаконное образование в Нагорном Карабахе», — сказал Алиев в субботу на обсуждениях урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс».

По его словам, Армения осуществила этнические чистки против азербайджанцев не только в Нагорном Карабахе, но и в 7 прилегающих оккупированных районах, где не жили армяне. «Они уничтожили наследие азербайджанцев на азербайджанских территориях, в Нагорном Карабахе нет исторического наследия Армении. В Нагорном Карабахе проживали порядка 180 тыс. человек, из которых порядка 130 тыс. армяне, 48 тыс. человек – азербайджанцы. Но армяне изгнали азербайджанцев с этих территорий», — отметил он.

Алиев добавил, что армяне переименовали все азербайджанские топонимы на оккупированных территориях.

«Азербайджан не терял надежду на то, что благодаря переговорам можно вернуть территории. Но, если из-за действий армянской стороны переговоры будут сорваны, то последуют ответные действия. Мы говорим с агрессором, коим является Армения, которая стремится сохранить статус-кво», — отметил он.

Президент считает возможным урегулирование конфликта. «Первая фаза — деоккупация территорий. Второй этап – нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Я думаю, обе стороны готовы, но без освобождения территорий это будет невозможно. Мы всегда говорили, что Азербайджан — это мультинациональная страна, армяне как национальное меньшинство будет иметь такие же права, как и национальное большинство. Поэтому для урегулирования конфликта Армении необходимо вывести свои войска с оккупированных территорий, она отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, азербайджанцы возвращаются на свои исторические земли, так как имеют на это законное право», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Нагорный Карабах историческая территория Азербайджана, международное сообщество признает этот регион как часть Азербайджана.

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Карабахский конфликт 15.02.2020 21:27

Президент Азербайджана: Деоккупация территорий – первая фаза для мирного урегулирования конфликта в Карабахе

Международное сообщество должно усилить давление на Армению для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Международное сообщество должно усилить давление на Армению. Оно (международное сообщество – ИФ) должно объяснить Армении, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, Нагорный Карабах — это не Армения. Никто не признает это незаконное образование в Нагорном Карабахе», — сказал Алиев в субботу на обсуждениях урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Армения осуществила этнические чистки против азербайджанцев не только в Нагорном Карабахе, но и в 7 прилегающих оккупированных районах, где не жили армяне. «Они уничтожили наследие азербайджанцев на азербайджанских территориях, в Нагорном Карабахе нет исторического наследия Армении. В Нагорном Карабахе проживали порядка 180 тыс. человек, из которых порядка 130 тыс. армяне, 48 тыс. человек – азербайджанцы. Но армяне изгнали азербайджанцев с этих территорий», — отметил он.

Алиев добавил, что армяне переименовали все азербайджанские топонимы на оккупированных территориях.

«Азербайджан не терял надежду на то, что благодаря переговорам можно вернуть территории. Но, если, из-за действий армянской стороны, переговоры будут сорваны, то последуют ответные действия. Мы говорим с агрессором, коим является Армения, которая стремится сохранить статус-кво», — отметил он.

Президент считает возможным урегулирование конфликта. «Первая фаза — деоккупация территорий. Второй этап – нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Я думаю, обе стороны готовы, но без освобождения территорий это будет невозможно. Мы всегда говорили, что Азербайджан — это мультинациональная страна, армяне как национальное меньшинство будет иметь такие же права, как и национальное большинство. Поэтому для урегулирования конфликта Армении необходимо вывести свои войска с оккупированных территорий, она отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, азербайджанцы возвращаются на свои исторические земли, так как имеют на это законное право», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Нагорный Карабах историческая территория Азербайджана, международное сообщество признает этот регион как часть Азербайджана.

«Нам нужно решить этот конфликт поэтапно. Основное — освобождение территорий и возвращение временно перемещенных лиц. Статус Нагорного Карабаха может быть определен позже. Статус не должен препятствовать территориальной целостности Азербайджана», — сказал Алиев.

Minval.az