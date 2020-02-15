В «дипломатической партии» вокруг карабахского урегулирования — новый «сильный ход» Азербайджана. В Баку состоялась встреча Турала Гянджалиева со специальным представителем по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, послом Анжеем Каспшиком. Строго говоря, это еще не официальное подтверждение, что на переговорах в Женеве действительно обсуждалось возвращение азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах и создание там зон совместного проживания армян и азербайджанцев, но, без сомнения, свидетельство продолжающегося «дипломатического наступления» Азербайджана. Что, пардон, «прошлось как наждак» по армянскому истэблишменту. Где решили срочно сделать «ответный ход» и создать хотя бы в пропагандистском поле некий «противовес» весьма опасной для себя теме азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Для чего вновь вспомнили о своем ударном отряде пропагандистов и провокаторов — разного рода профессиональных защитниках интересов «бакинских армян».

Вот и на сей раз на авансцену в очередной раз вышел некий Григорий Айвазян, который отрекомендовался как «руководитель Ассамблеи азербайджанских армян». По его словам, власти Армении должны стремиться к тому, чтобы поднять вопрос вовлечения представителей армянских беженцев из Азербайджана, которые вели бы переговоры с «так называемой азербайджанской общиной Карабаха», причем не по вопросу урегулирования, а по иной повестке. «Вопрос урегулирования нужно делегировать Карабаху, и только «Степанакерт» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) должен вести переговоры с Баку. Прежде чем вести разговоры о создании возможных мест совместного проживания, нужно позаботиться о безопасности армян, которые также захотят поднять вопрос восстановления своих прав. Но почему-то никто не говорит об этом, например, о том, чтобы в Баку и других в прошлом армянонаселенных городах Азербайджана создать армянские поселения, безопасность которых обеспечивалась бы на международном уровне, в том числе миротворцами», — уверял господин Айвазян.

Можно, конечно, растолковать этому господину, что, как бы это помягче, у оккупационного режима, созданного Арменией в Ханкенди, не тот статус, чтобы ему можно было бы что-то «делегировать» и ожидать политического и дипломатического эффекта.

Только вот куда важнее другое. Напомним: в иреванской тусовке «бакинских армян» не стесняются делиться мечтами, что они, дескать, «вернутся в Баку, когда там не будет ни одного азербайджанца» (и на фоне воспоминаний о мартовской резне 1918 года и «этнических чистках» сначала в Армении, затем в Карабахе, эти бредовые заявления получают уже другое прочтение). А на сей раз господин Айвазян не просто напомнил об армянских притязания на Баку и назвал столицу Азербайджана «в прошлом армянонаселенным городом». Он еще и «дорисовал мечту», отметив, что возвращаться в Баку Айвазян и его приближенные намерены под защитой «миротворцев».

А теперь напомним. Уже после того, как 15 сентября 1918 года в результате совместного марша Азербайджанской национальной армии и турецкой Кавказской армии Нуру-паши из Баку были выбиты дашнаки вместе со своими союзниками и покровителями, те же дашнаки, спешно «переформатировавшись» в большевиков, вернулись в Баку «в обозе» XI Красной Армии, которая захватила Азербайджан 28 апреля 1920 года. Те же планы, без сомнения, существовали и в начале девяностых («XII Красную Армию» мы увидели 20 января 1990 года), только вот они так и остались планами. А сегодня господин Айвазян мечтает о «XIII Красной Армии» под названием «международных миротворцев». И понятно, что озвучивает эти «мечты» после соответствующей «отмашки». То есть иностранных интервентов — назовем вещи своими именами.

Намеренно оставим в стороне вопрос, к сапогам каких именно иностранных покровителей начнут сейчас ластиться армянские лидеры, найдутся ли в мире желающие поиграть в игры начала ХХ века и помнят ли в Иреване, чем эти игры закончились для армян в годы первой мировой. Просто это не тот случай, когда «мечтать не вредно». Потому как, если в Армении поднимают вопрос «возвращения армян» в Баку и другие города Азербайджана, то для начала надо поднять вопрос о защите прав и гарантий права на возвращение для азербайджанцев, изгнанных из Армении, и их потомков. А это, напомним, не только «этнические чистки» 1988 года, превратившие Армению в полностью мононациональное образование. Тут надо вспомнить и погромы 1985 года, и депоортации сороковых-пятидесятых годов, и рейды Андраника и Нжде. И если вспомнить масштабы миграции из нынешней Армении, которая, как выразился однажды Шарль Азнавур, превращается в «пустую раковину», то такое возвращение создает условия для восстановления в регионе исторических границ — Армению, напомним, создавали на азербайджанских землях Иреванского ханства. И да, Азербайджан при таком сценарии вовсе не будет уповать на иностранную помощь. Достаточно, чтобы никто не мешал. Словом, «ответный ход» Армении оборачивается «голом в свои ворота», да таким, что и вратарь, и сами ворота «улетают за горизонт».

Для рядовых граждан Армении это вовсе не катастрофа. В этом случае этническим армянам и Карабаха, и Иревана не грозит никаких депортаций, Азербайджан предоставит им самое широкое местное самоуправление и все условия для культурной жизни, а уж об экономике нечего и говорить. Только вот армянская политическая верхушка в результате гарантированно «вылетает с глобуса». Который, увы и ах, вовсе не «глобус Армении».

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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