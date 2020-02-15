«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изучает видеоматериалы, распространившиеся в социальных сетях».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на заседании ЦИК сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК сказал, что распространившиеся в социальных сетях видеоматериалы, связанные с нарушениями закона, будут изучены, совершившие эти нарушения лица будут наказаны:

«Распространение в социальных сетях видеоматериалов о нарушениях закона — прекрасная традиция. Те, кто распространяет эти видеоматериалы, — наши настоящие помощники. В то же время некоторые люди в определенном смысле пытаются злоупотреблять этим. Мы предлагаем, чтобы у кого есть такие видеоматериалы, представил их нам немедля. Мы создаем эти условия для всех».

«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) максимально изучила распространившиеся в социальных сетях видеоматериалы», — сказал член ЦИК Габиль Оруджев.

Г.Оруджев отметил, что все видеоматериалы по каждому кругу, участку были изучены: «Общее количество изученных видеоматериалов в настоящее время превысило 220. Эти видеоматериалы охватывают 116 участков по 30 округам».

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