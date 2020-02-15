Министерство внутренних дел выразило отношение к запланированной партиями «Мусават», «REAL», движением «D18» и некоторыми независимыми депутатами акции перед административным зданием Центральной избирательной комиссии в связи с протестом против результатов выборов.

Как сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов, несанкционированная акция будет пресечена.

«Они обратились в Исполнительную власть города Баку с намерением провести митинг. Там их обращение было рассмотрено и дано согласие на проведение митинга 16 февраля с 15:00 до 17:00 на стадионе в поселке Локбатан. Кроме того, вчера организаторы митинга были приглашены в Главное управление полиции города Баку, им были разъяснены требования соответствующего законодательства, и еще раз доведено до их сведения недопустимость проведения митинга на другой территории. Поэтому, если будет предпринята попытка провести митинг или шествие в месте, не согласованном с ИВ города Баку, то это будет считаться незаконной акцией, будут приняты все необходимые меры для пресечения. Отмечу также, что ответственность за все инциденты, которые могут произойти между полицейскими и участниками незаконной акции, ложится на организаторов этого несогласованного митинга», — передает его слова АПА.

Minval.az