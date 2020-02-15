Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана рассмотрела на сегодняшнем заседании обращения в связи с парламентскими выборами 9 февраля.

Как сообщает Report, обсуждался вопрос о направлении этих обращений в соответствующие окружные избирательные комиссии.

Было принято решении о направлении обращений, связанных с Агджабединским избирательным округом №82, Бардинским сельским избирательным округом №94, Хачмазским сельским избирательным округом №56, Товуз-Газах-Агстафинским избирательным округом №106, Нариманов-Низаминским избирательным округом №18, Сабаильским избирательным округом №29, Ярдымлы-Масаллинским избирательным округом №72 в соответствующие окружные избирательные комиссии.

На сегодняшнем заседании Центризбиркома были рассмотрены жалобы на ход избирательного процесса в Милли Меджлис по второму Сумгайытскому избирательному округу №42 и второму Сураханскому избирательному округу №31.

Так же на заседании было принято решение направить на рассмотрение в ОИК жалобы по Гахскому избирательному округу №112, по второму Кяпязскому (Гянджинскому) избирательному округу №40, по третьему Сураханскому избирательному округу №32, по первому Сабирабадскому избирательному округу №63, по второму Ясамальскому избирательному округу №16, по Мингячевирскому избирательному округу №47, по Сальян-Нефтчалинскому избирательному округу №60, по Газахскому избирательному округу №107 в соответствующие окружные избирательные комиссии.

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