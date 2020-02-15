Мемориальную доску Почётному гражданину Воронежа, ветерану Великой Отечественной войны, защитнику города Мамеду Джабраилову установят на доме, где он проживал, в Воронеже. Решение принято на координационном совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, сообщили 14 февраля в пресс-службе администрации города.

Предложение об установке памятной доски направила управа Левобережного района. Доску предлагается разместить на доме №100 по улице Старых большевиков, в котором долгое время жил Мамед Мерзамамедович Джабраилов. Помощь в размещении доски предлагает азербайджанская диаспора Воронежа.

В ближайшее время вопрос будет рассмотрен на заседании городской комиссии по культурному наследию. В случае, если предложение получит поддержку, доску планируют открыть в канун 75-летия Победы.

Мамед Джабраилов родился в 1918 году в Баку.

Мамед Джабраилов с самого начала Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на Черном море. После ранения был прикомандирован к войскам, дислоцированным под Москвой. Был ранен во второй раз. После лечения получил назначение на фронт под Воронеж, участвовал в защите и освобождении Воронежа, в Воронежско-Касторненской операции. Третье ранение Джабраилов получил в боях на Курской дуге. Участвовал в освобождении Украины, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии. Был награждён боевыми наградами — двумя орденами «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны» первой степени, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». С 1963 года Мамед Джабраилов жил в Воронеже. В 2018 году ему было присвоено звание Почётного гражданина Воронежа. Скончался ветеран в 2019 году, ему был 101 год.

Minval.az