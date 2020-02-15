14 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
14 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/02/15 0:50
Раздел: Азербайджан
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