В таиландской провинции Сураттхани поймали королевских кобр, которые спаривались на глазах толпы. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Пресмыкающихся обнаружил фермер Нипон Сайчон. «Я совершал обход своей пальмовой рощи вместе с женой и вдруг услышал странные звуки, которые доносились с поля. Мы последовали в сторону их источника и заметили двух спаривающихся змей», — рассказал он.

Вскоре к Сайчону и его жене присоединились соседи, желающие своими глазами увидеть любовные утехи огромных пресмыкающихся. «Пока мы наблюдали за сношающимися кобрами, рядом стали собираться местные, чтобы посмотреть на это редкое событие. Но змеям, похоже, было все равно», — добавил он.

Фермер решил, что оставлять кобр в пальмовой роще может быть опасно, и позвонил спасателям. Специалисты, которым помогали более 50 жителей деревни, около часа ловили змей. Затем пресмыкающихся отнесли к пруду и отпустили на волю.



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