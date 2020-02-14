В ходе встречи Фатих Бирол высоко оценил выступление президента Ильхама Алиева на заседании круглого стола на тему «Энергетическая безопасность», проведенного в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Исполнительный директор отметил, что Азербайджан известен на мировом энергетическом рынке как очень надежный партнер, и это является непосредственным результатом политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым.

Высокую оценку на встрече получили инициативы Азербайджана в формате ОПЕК+. Было подчеркнуто значение предпринятых в последнее время Азербайджаном шагов, направленных на развитие альтернативных энергетических ресурсов, состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации на мировом энергетическом рынке.

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14 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Minval.az