Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. В преддверии этого события он побывал в Фонде Фридриха Эберта, где на встрече с общественностью сделал ряд признаний о причинах неурегулированности нагорно-карабахского конфликта, пишет «Вестник Кавказа».

Участница встречи Гюльнар Курбанова остро поставила перед Пашиняном вопрос об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, сообщив, что она родом из оккупированного ВС Армении Джебраильского района и не может по сей день вернуться на родные земли. Также она спросила, как оккупация территорий Азербайджана, противоречащая международному праву, сочетается с заявлениями Еревана о стремлении построить демократию на основе европейских ценностей.

Отвечая ей, Никол Пашинян открыто признал: «Да, мы оккупировали Джебраильский район», но ушел от ответа вынужденно перемещенным лицам и беженцам с оккупированных территорий о том, когда и как они смогут вернуться на родные земли. Что касается сочетания военной агрессии против Азербайджана с европейскими ценностями, он заявил, что Армения строит «демократию, подходящую армянам», не уточнив, почему оккупация чужих земель входит в это понятие.

Отвечая на вопросы, Никол Пашинян постоянно лгал как об исторических фактах, так и о текущем положении дел в зоне нагорно-карабахского конфликта, традиционно обвиняя Азербайджан в том, что на самом деле совершила Армения. Оккупированные азербайджанские территории вслед за своими предшественниками, зачинщиками войны за Карабах Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном он называл «поясом безопасности». Так он пытался убедить немецкую публику, что агрессию в конфликте проявляет Баку, а не Ереван.

Также Пашинян пояснил, почему говорил о Карабахе как о части Армении. Оказалось, это была сложная фигура речи: «если на Карабах нападут, то это нападение будет расцениваться нами как нападение на Армению» – попытался он уйти от ответственности за противоречащее Минскому формату заявление. Затем премьер-министр потребовал от Азербайджана «реальных шагов и предложений».

В процессе рассуждений об урегулировании нагорно-карабахского конфликта Никол Пашинян признался еще в одном неприятном для него факте: он опасается, что потеряет власть в Армении, если пойдет на какие-либо конструктивные шаги. «Я как премьер Армении заинтересован в том, чтобы решение проблемы принесло мир и безопасность, но, с другой стороны, я не заинтересован, чтобы оно привело к общественным волнениям в республике и нарушению правопорядка», — сказал он.

Minval.az