Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении мероприятий в связи со 150-летним юбилеем Наримана Нариманова.

Согласно распоряжению, Министерству культуры Азербайджана совместно с Министерством образования и Национальной академии наук Азербайджана, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи с 150-летним юбилеем выдающегося писателя и государственного деятеля Наримана Наджаф оглу Нариманова, передает пресс-служба главы государства.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Minval.az