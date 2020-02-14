В пятницу, 14 февраля, состоялось заседание предвыборного штаба Рауфа Арифоглу, победившего по 3-му Хатаинскому округу №35. В ходе заседания состоялось обсуждение решения ЦИК относительно аннулирования итогов голосования по данному округу.

В своем выступлении Р. Арифоглу отметил, что он и его команда, проведя грандиозную избирательную компанию при трудных условиях одержали победу, однако его конкурент вместе со своей кликой, проведя грязную антикампанию в соцсетях, постарались очернить его победу и курс властей на реформы. И по этой причине Р. Арифоглу 13 февраля выступил с обращением и призвал аннулировать итоги выборов в этом округе и провести гонку заново: «Мое требование совпало с решением ЦИКа по данному округу. Мы считаем, что причины, указанные ЦИКом – не обоснованны, и у нас есть контраргументы на все утверждения моего оппонента. Однако важен результат. Полагаю, такое развитие событий обнуляет все обвинения, выдвинутые против нас и сводит на нет утверждения в том, что мы являемся проектом властей. Если мы действительно были бы проектом властей, то результаты нашего округа не были бы аннулированы. Более того, никто бы никогда не обратил бы внимания на мое обращение с просьбой отмены результатов выборов и меня утвердили бы в качестве депутата Милли Меджлиса, как это было 5 лет назад в отношении Араза Ализаде».

Рауф Арифоглу отметил, что он и его команда отныне смотрят только вперед.

«Данный этап остался для нас позади, не обращайте внимания на грязную компанию, проводимую моим оппонентом, который отныне не является нашим конкурентом. Мы планируем заново принять участие в выборах по №35 избирательному округу Хатаинского района. До объявления официальной даты перевыборов мы не будем бороться и устраивать словесных дуэлей с кем-либо. Нашей целью не является баталия с Игбалом Агазаде или с кем либо другим, наша цель – победить во второй раз в округе и лигимитизировать результаты», — подчеркнул он.

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