Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом международного комитета Красного креста Петером Маурером на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу отметил важность обмена с Арменией удерживаемых лиц по принципу «всех на всех».

Глава государства подчеркнул важность освобождения азербайджанских гражданских лиц, находящихся в заложниках у Армении — Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, для активизации усилий в этом направлении.

Президент подчеркнул важность обмена всех пленных и заложников по гуманитарным соображениям в контексте урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Minval.az