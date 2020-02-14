В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку вновь произошел оползень.
Процесс отмечен близ Бадамдарского шоссе, передает Репорт.
Сотрудники соответствующих структур находятся на оползневой территории.
В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку вновь произошел оползень.
Процесс отмечен близ Бадамдарского шоссе, передает Репорт.
Сотрудники соответствующих структур находятся на оползневой территории.
Дата: 2020/02/14 15:53
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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