В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу Фахраддина Фарман оглу Аббасова, обвиняемого в госизмене. На процессе, прошедшем под председательством судьи Фаига Ганиева, был зачитан приговор, согласно которому Ф.Аббасов был лишен свободы на 16 лет. Об этом сообщает издание «Гафгазинфо».

Россия экстрадировала в Азербайджан Аббасова, обвиняемого в связях с армянскими спецслужбами и антиазербайджанской деятельности, в 2019 году. Согласно сообщению Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, Ф.Аббасов был депортирован из России в связи с истечением срока регистрации на российской территории. Он был задержан 28 февраля в Бакинском аэропорту и передан следствию.

Ф.Аббасов в Азербайджане был объявлен в розыск по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и антиазербайджанской деятельности.

14 июля 2018 года Сабаильский районный суд Баку вынес решение об аресте Ф.Аббасова. Ему инкриминировали статьи 281.2 (Публичные призывы, направленные против государства) и 283.1. (Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой, социальной принадлежности, отношения к религии, если эти деяния совершены публично, в том числе с использованием средств массовой информации) УК Азербайджана.

Ф.Аббасов неоднократно посещал Армению, встречался с представителями спецслужбы этой страны, выступал в онлайн-режиме из Армении против Азербайджана и территориальной целостности страны.

Minval.az