Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа ответил на вопросы СМИ в связи с 42-мя эвакуированными из Китая, карантинный период которых завершился.

Как сообщает Anadolu, министр отметил, что эвакуированные из Уханя, включая граждан Азербайджана, пробудут в Турции еще один день в связи с резервацией билетов.

«За 14 дней пребывания в карантине болезнь не выявлена. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что результаты отрицательные, т.е. короновирус не выявлен. Граждане Азербайджана завтра вечером уже будут в Баку», — подчеркнул министр.

В посольстве Азербайджана в Турции сообщили, что сегодня азербайджанцы пройдут последнюю проверку в связи с коронавирусом: «У этих лиц будут взяты соответствующие анализы. Завтра утром граждане Азербайджана будут выписаны из больницы Зекай Тахир Бурак, где находились на карантине».

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