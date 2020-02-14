Азербайджанский боец Забит Самедов, известный по прозвищу «Маугли», готовится провести очередной бой 11 апреля в Баку.

Его соперником будет 39-летний Джеймс Максвини.

«Ассаламу Алейкум, Друзья! Мне предстоит отстоять честь клуба «Ахмат» и честь своей Родины Азербайджана. Впереди два месяца интенсивной самоотдачи и изнурительной подготовки. В очередной раз укрепить дух и тело, сражаться до последнего и взять новую высоту. С нетерпением жду этого боя. Ахмат-Сила!!!», — написал Забит Самедов у себя на странице в Instagram.

Minval.az