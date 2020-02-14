В Азербайджане количество школ с обучением на русском языке значительно превышает показатели других стран СНГ, заявил на заседании Госдумы России депутат Борис Чернышов.

«Хотелось бы поговорить и о том, что происходит в сопредельных республиках, которые когда-то входили в состав Советского Союза, которым мы помогаем и экономическими мерами поддержки, и с точки зрения производства и поддержки промышленности этих государств, даем кредиты. Однако, развитие и распространение русского языка в этих странах является не всегда на должном уровне. В Азербайджане же, наоборот, огромное количество школ на русском языке, больше чем в других странах (на постсоветском пространстве – ред.). В других же странах они закрываются», — передает слова Чернышова «Интерфакс».

Депутат отметил, что во многих странах бывшего Советского Союза снижается влияние русской культуры и русского языка.

«Открытие памятников – хорошо, но когда приходишь в книжные магазины, мы видим, что количество англоязычной литературы замещает количество русских книг. Это большая проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся и отражаем эту позицию», — добавил Чернышов.

По мнению экспертов, говоря о поддержке, включая финансовой, которую Россия оказывает некоторым странам СНГ, но где практически отсутствуют школы на русском языке, Чернышов имел ввиду Армению.

Minval.az