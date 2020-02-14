Служба национальной безопасности Армении опровергла заявления оппозиционной партии “Адеквад» о том, что у президента Армении Армена Саркисяна есть акции в газовых и нефтяных инфраструктурах Азербайджана.

Ранее, как сообщал «Минвал», члены партии «Адеквад» принесли к зданию президентской резиденции в Ереване несколько бочек нефти, обвинив Саркисяна в защите азербайджанских и турецких интересов. В частности, отмечалось, что у него есть доля в компании Knightsbridge, которая инвестирует в проекты British Petrolium в Азербайджане и Турции.

«СНБ не владеет данными, которые свидетельствовали бы о том, что президент Армении Армен Саркисян является акционером в какой-либо газовой или нефтяной инфраструктуре Азербайджана», — ответили в СНБ на запрос Sputnik Армения.

Minval.az