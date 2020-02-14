Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу начал рабочий визит в Германию, сообщает сайт главы государства.

Алиев примет участия в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Алиев в пятницу на «полях» конференции провел встречу с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной бизнес ассоциации Германии, главным исполнительным секретарем компании «Veridos GmbH» Андреасом Решмайером.

Президент также встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым.

Minval.az