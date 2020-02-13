Парламентские выборы, которые были проведены в Азербайджане девятого февраля — новое проявление демократии в стране, воплощение того, что страна сделала еще один важный шаг в направлении демократии.

Об этом в четверг сказал Trend вице-премьер, заместитель председателя — исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам, в парламентских выборах в Азербайджане никогда ранее не принимали участие свыше 1300 кандидатов.

«Это рекордный показатель. С одной стороны, это проявление доверия граждан к открытому и прозрачному избирательному процессу, с другой — один из ясных показателей того, что в Азербайджане прижились демократические традиции», — сказал Али Ахмедов.

Вице-премьер подчеркнул, что выборы были высоко оценены и международными наблюдателями.

«Международные организации проявили колоссальный интерес к этим выборам в Азербайджане. Представьте, Азербайджан не такая уж и большая страна по численности населения, выборы проводятся всего в 125 округах, шла борьба за 125 депутатских мандатов. Однако несмотря на сравнительно небольшое, по меркам многих стран, количество депутатских мест, на выборы прибыло около 900 международных наблюдателей.

В частности, это проявление большого интереса к Азербайджану на международной арене. Обобщив все это, хочу сказать, что парламентские выборы стали знаменательной вехой в политической истории Азербайджана и олицетворяют собой значительное продвижения страны по демократическому пути развития.

В то же время, эти выборы являются показателем доверия людей политике, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым, и веры в главу государства», — добавил Али Ахмедов.

Minval.az