Глава Медиа-группы «Ени Мусават», новоизбранный депутат Милли Меджлиса от Хатаинского избирательного округа №35 Рауф Арифоглу призвал ЦИК отменить итоги выборов в данном округе и провести их заново.

«Мои соперники и опасная сеть, желающая навести смуту в стране, создают бурю в соцсетях. Те, кто прибегал к фальсификации в ходе выборов, обвиняют теперь нас в якобы нечестной победе. Они манипулируют людьми. Они стараются запятнать демократичные выборы и нашу кампанию, проведенную в самом образцовом избирательном округе.

Я одержал чистую победу! Но они не могут смириться с этим. Араза Ализаде они молча приняли, а мою победу не могут переварить. Потому что, это реальность, и результаты выборов положат конец грязной политической карьере кое-кого. Я обошел своего самодовольного соперника-фальсификатора на 5000 голосов. Разве этого не достаточно, он это не принимает? Его поддерживает вся группа саботажников, выступающая против реформ. Я согласен провести выборы заново! Вы же заявляете, что ЦИК отменит результаты выборов? Пусть отменит, пусть назначат новые выборы. Посоперничаем на глазах у всей страны, но без кандидата-клона, без мошенничества и без женщин-саботажников! Без взяток, без грязных технологий! Но знайте: ничего не изменится, я снова одержу победу! Даже если 5 раз заново проведут выборы, все равно у этого человека нет шансов одержать надо мной победу в выборах. Поэтому пусть успокоится и сидит на своем месте!

Пусть гонка пройдет снова! На этот раз я требую этого!», – написал он в своем «Фейсбуке».

Minval.az