«В составе Института продовольственной безопасности Азербайджана (ИПБА) будет создано ООО «Суфра».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

По его словам, главная роль этой организации будет заключаться во внедрении пилотных проектов по стандартам продовольственной безопасности.

Он отметил, что одним из таких пилотных проектов является создание донерных, отвечающих требованиям безопасности и качества: «Будут созданы донерные на площади примерно 7 кв. м, но соответствующие всем международным санитарно-гигиеническим стандартам. Мы обратимся к тысячам субъектов малого и среднего бизнеса, занимающимся изготовлением донеров с предложением принять участие в этом проекте. Это будет сделано главным образом для того, чтобы сделать выбор среди донерных, функционирующих в различных регионах Азербайджана. Донерные будут выбраны путем жребия. Институт продовольственной безопасности проделает всю эту работу бесплатно».

Г.Тахмазли сказал, что первоначально в рамках проекта будут созданы мелкие, модульного типа пункты по забою животных: «Согласно рекомендациям Всемирной организации по охране здоровья животных, минимальные требования для этих пунктов будут определяться экспертами АПБА. Агентство создаст 40 пунктов по забою в 39 районах. В настоящее время определяются места, где можно создать эти пункты. В пунктах по забою животных все услуги будут производиться ИПБА. Мы это специально отмечаем для того, чтобы люди, выражающие недовольство, знали, каким целям служит данный проект. Он направлен именно на обеспечение продовольственной безопасности».

Minval.az