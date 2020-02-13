Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана фиксирует случаи попыток использования нелегалами территории страны в качестве транзитного маршрута для попадания в Европу.

«За последний месяц сотрудниками пограничного контроля были задержаны 38 иностранцев, преимущественно с Ближнего Востока и Азии, которые пытались пересечь территорию Азербайджана по поддельным паспортам и визам. Анализ показывает, что нелегалы из этого региона пытаются транзитом через Азербайджан попасть в Европу», — сообщает пресс-служба ГПС, передает Интерфакс-Азербайджан.

Среди задержанных нелегалов 21 гражданин Ирана, по три – Ирака и Узбекистана, по два – Индии, Египта, Пакистана, Эфиопии, по одному – Кувейта, Нигерии и Непала.

Minval.az