Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил наших борцов, добившихся успеха на чемпионате Европы.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал на своей странице в «Twitter».

«Я искренне поздравляю наших спортсменов, тренеров и весь азербайджанский народ в связи с выдающимся успехом нашей сборной, впервые в истории чемпионатов Европы по греко-римской борьбе завоевавшей 6 медалей», — отмечается в публикации.

Напомним, сборная Азербайджана впервые завоевала рекордное количество медалей (6 медалей) на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в столице Италии Риме.

Minval.az