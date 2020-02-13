Результаты по трем избирательным участкам (два участка Загатала-Балакенского избирательного округа №111 и одного участка Кельбаджарского избирательного округа №123) были аннулированы окружными избирательными комиссиями.

Как сообщил председатель Загатальской окружной избирательной комиссии №111 Зохраб Исмаилов, в комиссию поступила информация о нарушениях на избирательных участках округа №4 и №43. Поступившая жалоба была рассмотрена, подтвердилось, что на этих участках были допущены определенные нарушения. Решением комиссии результаты голосования на этих участках признаны недействительными.

Председатель Кяльбаджарской окружной избирательной комиссии №123 Адиль Муртузаев заявил, что в связи с невозможностью определения волеизъявления избирателей по окружному избирательному участку №10 результаты голосования на этом участке были отменены.

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