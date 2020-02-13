Армянские эксперты в очередной раз напуганы новостями из соседнего Ирана. Как рассказывают местные СМИ, 11 февраля в Иране отмечалась 45 годовщина победы Исламской революции. В разных городах страны, и, конечно же, в столичном Тегеране, прошли и традиционные демонстрации с выкрикиванием лозунгов «Смерть Америке!» Но, к вящему ужасу иреванских экспертов, один из участников вместо этого выкрикнул «Смерть Армении!» (Marg bar Armanestan). Иреванские СМИ тут же предсказуемо назвали его «пантюркистом», «фашистом» и т.д. и т.п. Затем со знанием дела отметили, что «в Иране армяне пользуются особым, теплым и уважительным отношением не только со стороны обычного населения, но и властей Исламской Республики», «Армения всегда поддерживала соседний Иран в трудных для него ситуациях на международных платформах», на что «Иран отвечал благодарностью и взаимопомощью». После чего перешли к «дипломатии доносов» и заявили, что, оказывается, «азербайджанские сепаратисты – носители пантюркистской идеологии – создают немало проблем для Ирана, разжигая атмосферу вражды и ненависти к иранскому народу и властям, и угрожая безопасности страны», а затем выразили надежду, что «правоохранительные органы ИРИ всерьез займутся азербайджанским провокатором».

А теперь подробнее. Активизация «азербайджанского фактора» в Иране — это непреложный факт, и здесь процессы посерьезнее и помасштабнее, чем один участник демонстрации в Тегеране, который выкрикнул лозунг «Смерть Армении!» — от азербайджанских флагов на матчах тебризского «Трахтора» до «давления снизу», вынудившее власти ИРИ допустить азербайджанский язык в образовательную сферу. А это не на шутку пугает армянских стратегов. Иран оказывал и оказывает Армении солидную поддержку во многих сферах. У Тегерана и Иревана нет заметной экономической программы сотрудничества, но зато весьма насыщенная повестка дня в политическом сотрудничестве, координации действий спецслужб и кооперации предприятий ВПК. Более того, именно по территории ИРИ идут военные поставки из России.

Но при этом в Иране — десятки миллионов этнических азербайджанцев. И они все настойчивее и эффективнее напоминают о себе.

Подчеркнем: власти Азербайджана последовательно выступают за уважение территориальной целостности государств и не испытывают розовых иллюзий по поводу сепаратизма. Но логику внутренних процессов в самом Иране, где нарастает социальное и политическое напряжение, никто не отменял. В такой ситуации в лучшем для Армении случае власти ИРИ вынуждены будут постепенно сворачивать «взаимодействие» с Арменией, особенно в деликатных и наиболее важных для Иревана сферах. В худшем, если в результате международного давления на Иран муллократическая диктатура рухнет вместе со страной, как это было в случае с СССР и его «руководящей и направляющей» в лице КПСС — на месте дружественного Армении Ирана будет уже Южный Азербайджан. Со всеми вытекающими.

Другой вопрос, будут ли в Иране молча наблюдать, как Армению «несет на рифы», или же попытаются повлиять на ситуацию, и если да, то как именно. Пока в Иреване возлагают все надежды на свою «дипломатию доносов» и тегеранскую репрессивную машину. Но эксперты напоминают: не исключено, что Иреван предъявит притязания и на иранскую территорию. Тем более что в 1918 году банды Андраника уже порезвились в Южном Азербайджане. Только в Урмийе было убито не менее 10 тысяч мирных жителей, чудовищную резню дашнаки устроили и в городах Хой и Маку. Так что нынешний виток пиара вокруг армянских церквей и монастырей в Южном Азербайджане может возыметь и такие последствия.

И да, это как минимум информация к размышлению для властей ИРИ, от кого на самом деле исходит реальная опасность для их страны.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az