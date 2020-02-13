Министерство здравоохранения и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию.

Как сообщили в Минздраве, по данным Клинического медицинского центра, 12 февраля в 17:30 в инфекционное отделение был помещен 1 человек.

Госпитализированный гражданин Азербайджана 1994 года рождения, студент, обучающийся в Пекине. Из Пекина прибыл в город Абу-Даби, а 12 февраля — в Баку. При входе в аэропорт имени Гейдара Алиева его температура несколько превышала норму. Как сообщили в отделении инфекционных болезней, в настоящее время температура соответствует норме, серьезных проблем со здоровьем нет. Наблюдения врача продолжаются.

Minval.az