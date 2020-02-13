Известный турецкий YouTube-блогер Рухи Ченет посетил Ереван и провел эксперимент.

Он задавал вопросы местным жителям о турках, азербайджанцах и Ходжалинском геноциде.

В процессе снятия видео к блогеру подходят полицейские и задают ему вопросы.

Minval.az