Известный турецкий YouTube-блогер Рухи Ченет посетил Ереван и провел эксперимент.
Он задавал вопросы местным жителям о турках, азербайджанцах и Ходжалинском геноциде.
В процессе снятия видео к блогеру подходят полицейские и задают ему вопросы.
Известный турецкий YouTube-блогер Рухи Ченет посетил Ереван и провел эксперимент.
Он задавал вопросы местным жителям о турках, азербайджанцах и Ходжалинском геноциде.
В процессе снятия видео к блогеру подходят полицейские и задают ему вопросы.
Такая напряженность, такие тревожные события, что рука и язык не поворачиваются написать и сказать некоторые вещи.
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