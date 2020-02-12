Обнаружен новый вид птиц, не характерный для фауны Азербайджана, в том числе Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, чернокрылый дымчатый коршун был впервые обнаружен в результате исследований на левоприбрежной равнинной территории нижней части водохранилища Араз.

В Автономной Республике предусмотрено изучение образа жизни и биологических и экологических характеристик чернокрылого дымчатого коршуна.

Отметим, что чернокрылый дымчатый коршун (Elanus caeruleus) небольшой дневной хищник семейства ястребиных. Размах крыльев примерно 75 см. Общая длина 28-35 см, масса 220-250 грамм. Особенностями чернокрылого дымчатого коршуна являются голубовато-сизая спина и красные глаза, которые особенно заметны, когда он парит в воздухе. Обитает на открытых ландшафтах, саваннах и редколесьях Африки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также на юге Европы.

Minval.az