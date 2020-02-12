Экзамены на получение водительских прав в Азербайджане будут практически полностью автоматизированными. Как известно, этап теоретического экзамена и ранее проводился в электронной форме, а теперь и навыки вождения будут проверяться специальной техникой.

Одна из площадок в Сумгайытском региональном филиале регистрационно-экзаменационного отдела была оборудована специальными техническими средствами, сообщил журналистам заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

Так, особые детекторы будут проверять и автоматически оценивать, насколько хорошо экзаменуемый владеет навыками вождения транспортным средством.

«Теперь уровень вождения экзаменуемого на площадке будут оценивать не инструкторы, а специальные технические средства, то есть экзамен принимают современные технологии. Еще одно новшество заключается в том, что вождение могут сдавать одновременно несколько человек», — сказал он.

При этом завотделом отметил, что на одной и той же площадке можно сдать экзамен на права по управлению легковым и грузовым автомобилем, автобусом и мотоциклом.

Minval.az