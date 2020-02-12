«По поручению президента в ближайшее время планируется создание в Баку центрального района».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава ИВ Баку Эльдар Азизов во время проходящей в Конгресс-Центре международной конференции «Польза стране от проведения крупномасштабных спортивных соревнований».

По его словам, если будет создан центральный район, то историческим зданиям будет оказана особая забота: «Для сохранения фасадов этих зданий, приближения улиц к единым стандартам создаются интересные условия. В ближайшее время уже будет принято решение».

Э.Азизов отметил, что параллельно в центре Баку ведутся работы по благоустройству, реставрируются исторические здания, построенные местными предпринимателями в конце XIX-начале XX века в эпоху развития нефтяной сферы: «Этот процесс налицо. Существующие подобные проблемы будут устранены путем создания центрального района».

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