Полиция во вторник пресекла несогласованную акцию протеста группы кандидатов в депутаты у здания ЦИК.

По словам начальника пресс-службы МВД Эхсана Захидова, 18:00 группа лиц пыталась провести несогласованную акцию перед зданием ЦИК. Но несмотря на то, что сотрудники ЦИК в течение двух часов проводили с ними разъяснительные беседы, эти лица продолжили свои незаконные действия.

Затем представители ЦИК, обратившись в территориальный орган полиции, попросили пресечь несогласованную акцию.

«Прибывшие сотрудники полиции потребовали участников акции соблюдать правопорядок и разойтись. Однако, участники акции проигнорировали законные требования и предупреждение полиции. Полиция, предотвратив незаконную акцию, удалила с территории ее участников. За оказание сопротивления полиции задержан один участник акции», — сказал он, добавив, что в настоящее время проводится разбирательство, по итогам которого вопросу будет дана правовая оценка.

Minval.az