Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с победой правящей партии «Йени Азербайджан» на досрочных парламентских выборах 9 февраля.
«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите искренние поздравления по случаю победы партии «Новый Азербайджан» на внеочередных парламентских выборах. Итоги народного голосования наглядно подтвердили высокий авторитет, которым возглавляемая Вами партия пользуется среди граждан Азербайджана», — отмечается в тексте поздравления президента РФ.
Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между двумя государствами.