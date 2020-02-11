Евросоюз рассчитывает на продолжение сотрудничества с азербайджанскими институтами, в том числе с новым парламентом, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

При этом, Евросоюз сожалеет, что рекомендации БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы к досрочным парламентским выборам в Азербайджане 9 февраля 2020 года так и не были выполнены.

Вместе с тем отмечается, что «Центральная избирательная комиссия предпринимала согласованные усилия, чтобы действовать прозрачно, и приветствовала международных наблюдателей».

«Некоторые оппозиционные партии бойкотировали выборы из-за ограничительных условий», — отмечается в документе, распространенном в Брюсселе во вторник.

В заявлении указывается на то, что ЕС рассчитывает на продолжение диалога и тесное сотрудничество с азербайджанскими институтами, включая недавно избранный парламент.

Minval.az